Прем'єр-ліга. Динамо - Шахтар - 2:3: відеотрансляція

Сьогодні в матчі 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар".

Незважаючи на статус гостя, саме "гірники" вважаються фаворитом зустрічі. На даний момент "Шахтар" випереджає "Динамо" на десять очок у турнірній таблиці і підходить до матчу в гарному настрої - лише в минулий четвер "гірники" здобули перемогу над португальською "Брагою" і стали єдиною командою Ліги Європи, яка завершила груповий етап, вигравши всі поєдинки.

"Динамо" також дуже задоволене своїм матчем минулого тижня - кияни на своєму полі не залишили каменя на камені від турецького "Бешикташа", розгромивши його з рахунком 6:0. Втім, очікувати чогось подібного в матчі з "Шахтарем" не варто, в тому числі, через нестабільність "Динамо". Кияни в нинішньому сезоні вже привчили своїх вболівальників, що за кожним провалом слідує хороший результат, і навпаки.

У турнірному плані "Динамо" критично необхідно перемагати "Шахтар", якщо кияни навесні ще бажають поборотися за чемпіонський титул. У разі ж поразки, шанси "біло-синіх" захистити "золото" Прем'єр-ліги скоротяться до мізерних, а позиції головного тренера Сергія Реброва в команді стануть ще більш крихкими. Більш того, президент клубу Ігор Суркіс отримає фактичне обгрунтування для відставки фахівця, адже "Динамо", яке вже провалилося в єврокубках, остаточно провалить ще і чемпіонат.

У першому колі "Шахтар" і "Динамо" грали між собою в Харкові. Це був один з найкращих матчів сезону УПЛ, який завершився з рахунком 1:1 після голів Олега Гусєва і Дентіньо.

Сьогодні букмекери вважають фаворитом "Шахтар". На перемогу "гірників" ставлять з коефіцієнтами до 2,18, а на успіх "Динамо" - до 3,88. Нічия оцінюється за коефіцієнтами до 3,50.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться на київському НСК "Олімпійський" о 19:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".