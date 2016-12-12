Італієць Баранка призначений головним з виявлення договірних матчів у ФФУ
16:42, 12 грудня 2016Футбол
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Голова організації Federbet очолив Комітет ФФУ з етики та чесної гри.
Франческо Бублик став головою комітету ФФУ з етики та чесної гри / dynamo.kiev.ua
Виконком Федерації футболу України (ФФУ) прийняв рішення призначити на посаду голови Комітету з етики та чесної гри італійця Франческо Баранку. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
На цій посаді Баранка замінить Ігоря Кочетова, який був головою Комітету з 2008 року.
Франческо Баранка є генеральним секретарем міжнародної організації Federbet, яка займається питаннями виявлення договірних матчів.
Останні кілька років Баранка став відомою особою в українському футболі. Він кілька разів вказував на матчі чемпіонату України, які могли носити або носили договірний характер.
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