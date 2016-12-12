Італієць Баранка призначений головним з виявлення договірних матчів у ФФУ

Виконком Федерації футболу України (ФФУ) прийняв рішення призначити на посаду голови Комітету з етики та чесної гри італійця Франческо Баранку. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На цій посаді Баранка замінить Ігоря Кочетова, який був головою Комітету з 2008 року.

Франческо Баранка є генеральним секретарем міжнародної організації Federbet, яка займається питаннями виявлення договірних матчів.

Останні кілька років Баранка став відомою особою в українському футболі. Він кілька разів вказував на матчі чемпіонату України, які могли носити або носили договірний характер.