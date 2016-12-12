Фінал Кубка України з футболу відбудеться в Харкові

Виконком Федерації футболу України (ФФУ) прийняв рішення про проведення фінального матчу Кубка України сезону 2016/17 в Харкові. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook.

Раніше на фінал Кубка України також претендували Львів і Суми.

Нагадаємо, кілька днів тому УЄФА офіційно дозволив Харкову проводити офіційні міжнародні матчі.

Перед цим на харківському стадіоні "Металіст" відбувся матч Україна - Сербія (2:0).