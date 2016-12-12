Фінал Кубка України з футболу відбудеться в Харкові
16:03, 12 грудня 2016Футбол
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Глава Харківської області анонсувала проведення фіналу Кубка України у своєму регіоні.
Стадіон "Металіст" прийме фінал Кубка України / ФК "Металіст"
Виконком Федерації футболу України (ФФУ) прийняв рішення про проведення фінального матчу Кубка України сезону 2016/17 в Харкові. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook.
Раніше на фінал Кубка України також претендували Львів і Суми.
Нагадаємо, кілька днів тому УЄФА офіційно дозволив Харкову проводити офіційні міжнародні матчі.
Перед цим на харківському стадіоні "Металіст" відбувся матч Україна - Сербія (2:0).
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