"Шахтар" не дуже радий своєму супернику в Лізі Європи

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін висловив розчарування результатами жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, згідно з якими суперником "гірників" стала іспанська "Сельта". Про це Палкін сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", повідомляє Xsport.ua.

"Всі іспанські клуби - серйозні. Якщо чесно, хотілося б на цьому етапі грати з іншим клубом. Ви всі бачили, що сьогодні в Ньоні хвалили наш клуб, ми йдемо на такому гарному ходу після групового турніру, що просто зобов'язані обігрувати їх та йти далі", - сказав Палкін.

"Ми маємо робити свою роботу і готуватися до цього матчу. "Сельта" в минулому році закінчила чемпіонат на шостому місці і отримала путівку в Лігу Європи, а тепер вони йдуть на десятій позиції (насправді, на 12-й - ред.), ми все це повинні оцінювати", - додав менеджер "Шахтаря".

Палкін відповів на питання про можливих новачків, які можуть прийти в команду найближчим часом.

"Думаю, що взимку у нас не буде активної трансферної політики. А якщо і буде, то максимум одна-дві людини", - сказав Палкін.

Нагадаємо, сьогодні вдень пройшло жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі цього етапу відбудуться 16 і 23 лютого 2017 року.