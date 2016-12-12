Жеребкування Ліги Європи: суперником "Шахтаря" стала іспанська "Сельта"

Донецький "Шахтар" у матчах 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з іспанською "Сельтою" з Віго. Про це стало відомо за підсумками сьогоднішнього жеребкування турніру.

Нагадаємо, "Шахтар" завершив груповий турнір Ліги Європи, вигравши шість матчів із шести.

"Сельта" у своїй групі, де також були нідерландський "Аякс", бельгійський "Стандард" і грецький "Панатінаїкос", виграла два матчі і посіла друге місце.

У чемпіонаті Іспанії після 15 турів "Сельта" перебуває на 12-му місці в турнірній таблиці.

Результати жеребкування:

Шахтар (Україна) - Сельта (Іспанія);

Атлетик (Іспанія) - АПОЕЛ (Кіпр);

Легія (Польща) - Аякс (Нідерланди);

Андерлехт (Бельгія) - Зеніт (Росія);

Астра (Румунія) - Генк (Бельгія);

Манчестер Юнайтед (Англія) - Сент-Етьєн (Франція);

Вільярреал (Іспанія) - Рома (Італія);

Лудогорець (Болгарія) - Копенгаген (Данія);

Олімпіакос (Греція) - Османлиспор (Туреччина);

Тоттенхем (Англія) - Гент (Бельгія);

Ростов (Росія) - Спарта (Чехія);

Краснодар (Росія) - Фенербахче (Туреччина);

Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Фіорентина (Італія);

АЗ (Нідерланди) - Ліон (Франція);

Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) - Бешикташ (Туреччина);

ПАОК (Греція) - Шальке (Німеччина).