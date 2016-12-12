Жеребкування Ліги чемпіонів: "Баварія" зіграє з "Арсеналом", "Барселона" - з "ПСЖ"

Сьогодні у Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

Сьогодні стали відомі пари команд, які зіграють у 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону 2016/17. Результати жеребкування: Манчестер Сіті (Англія) - "Монако" (Франція); Реал (Іспанія) - Наполі (Італія); Бенфіка (Португалія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина); Баварія (Німеччина) - Арсенал (Лондон); Порту (Португалія) - Ювентус (Італія); Байєр (Німеччина) - Атлетіко (Мадрид); ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія); Севілья (Іспанія) - Лестер (Англія). Перші матчі відбудуться 14-15 і 21-22 лютого, матчі-відповіді відбудуться 7-8 та 14-15 березня.

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