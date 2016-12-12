Жеребкування Ліги чемпіонів: "Баварія" зіграє з "Арсеналом", "Барселона" - з "ПСЖ"

13:25, 12 грудня 2016
Футбол
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Сьогодні у Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

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Сьогодні стали відомі пари команд, які зіграють у 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону 2016/17.

Результати жеребкування:

Манчестер Сіті (Англія) - "Монако" (Франція);

Реал (Іспанія) - Наполі (Італія);

Бенфіка (Португалія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина);

Баварія (Німеччина) - Арсенал (Лондон);

Порту (Португалія) - Ювентус (Італія);

Байєр (Німеччина) - Атлетіко (Мадрид);

ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія);

Севілья (Іспанія) - Лестер (Англія).

Перші матчі відбудуться 14-15 і 21-22 лютого, матчі-відповіді відбудуться 7-8 та 14-15 березня.

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