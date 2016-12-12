Букмекери: "Шахтар" є фаворитом сьогоднішнього матчу з "Динамо"
13:02, 12 грудня 2016Футбол
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Сьогодні два гранди закриють на НСК "Олімпійський" футбольний 2016-й рік в Україні.
"Динамо" сьогодні прийме "Шахтар" / ФК "Шахтар"
Донецький "Шахтар" вважається фаворитом виїзного матчу української Прем'єр-ліги проти київського "Динамо". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.
На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтами до 2,40, в той час як шанси на виграш "Динамо" оцінюються до 3,30. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,44.
Нагадаємо, матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні, 12 грудня, на київському НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - 19:00.
На даний момент "Шахтар" є лідером у турнірній таблиці чемпіонату України, випереджаючи "Динамо" на 10 очок.
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