Кумедний футбольний 2016-й: найсмішніші моменти року в добірці "Профутбола" (відео)

Телепрограма зібрала в одному відеоролику найбільш кумедні та знакові моменти українського футболу у 2016 році.

Телепрограма "Профутбол", яка виходить на телеканалі "2+2", підвела підсумки року, включивши у відеоролик найкумедніші епізоди з минулих випусків програми.

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