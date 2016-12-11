АПЛ: "Манчестер Юнайтед" переміг "Тоттенхем", "Ліверпуль" знову втратив очки (результати матчів)

Лідер чемпіонату англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Вест Бромвіч Альбіоном". Гра на стадіоні "Стемфорд Брідж" завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0, а єдиний гол у грі забив іспанський форвард Дієго Коста.

Таким чином, "Челсі" зберіг триочкову перевагу в турнірній таблиці над лондонським "Арсеналом", який вчора обіграв "Сток Сіті".

Разом з тим, "Ліверпуль" другий матч поспіль не зміг обіграти суперника. Цього разу команда Юргена Клоппа зіграла внічию з "Вест Хемом" 2:2 і тепер відстає від "Челсі" в чемпіонаті вже на шість очок.

У центральному матчі сьогоднішнього дня АПЛ "Манчестер Юнайтед" переміг "Тоттенхем" з рахунком 1:0 та перервав свою безвиграшну серію, яка тривала три гри. Переможний м'яч за "МЮ" забив Генріх Мхітарян. Це перший гол вірменського півзахисника в Прем'єр-лізі.

Результати матчів туру за участю лідерів:

Челсі - Вест Бромвіч - 1:0 (0:0)

Гол: Дієго Коста (76).

Ліверпуль - Вест Хем - 2:2 (1:2)

Голи: Лаллана (5), Орігі (48) - Пайє (28), Антоніо (39).

Манчестер Юнайтед - Тоттенхем - 1:0 (1:0)

Гол: Мхітарян (29).

Лестер Сіті - Манчестер Сіті - 4:2 (3:0)

Голи: Варді (3, 20, 78), Кінг (5) - Коларов (82), Ноліто (90).

Арсенал - Сток Сіті - 3:1 (1:1)

Голи: Волкотт (42, з пенальті), Озіл (50), Івобі (75) - Адам (29, з пенальті).

Становище лідерів:

1. Челсі - 37;

2. Арсенал - 34;

3. Ліверпуль - 31;

4. Манчестер Сіті - 30;

5. Тоттенхем - 27;

6. Манчестер Юнайтед - 24.