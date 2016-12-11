АПЛ: "Манчестер Юнайтед" переміг "Тоттенхем", "Ліверпуль" знову втратив очки (результати матчів)
У чемпіонаті Англії з футболу відбулися матчі 15-го туру.
Лідер чемпіонату англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Вест Бромвіч Альбіоном". Гра на стадіоні "Стемфорд Брідж" завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0, а єдиний гол у грі забив іспанський форвард Дієго Коста.
Таким чином, "Челсі" зберіг триочкову перевагу в турнірній таблиці над лондонським "Арсеналом", який вчора обіграв "Сток Сіті".
Разом з тим, "Ліверпуль" другий матч поспіль не зміг обіграти суперника. Цього разу команда Юргена Клоппа зіграла внічию з "Вест Хемом" 2:2 і тепер відстає від "Челсі" в чемпіонаті вже на шість очок.
У центральному матчі сьогоднішнього дня АПЛ "Манчестер Юнайтед" переміг "Тоттенхем" з рахунком 1:0 та перервав свою безвиграшну серію, яка тривала три гри. Переможний м'яч за "МЮ" забив Генріх Мхітарян. Це перший гол вірменського півзахисника в Прем'єр-лізі.
Результати матчів туру за участю лідерів:
Челсі - Вест Бромвіч - 1:0 (0:0)
Гол: Дієго Коста (76).
Ліверпуль - Вест Хем - 2:2 (1:2)
Голи: Лаллана (5), Орігі (48) - Пайє (28), Антоніо (39).
Манчестер Юнайтед - Тоттенхем - 1:0 (1:0)
Гол: Мхітарян (29).
Лестер Сіті - Манчестер Сіті - 4:2 (3:0)
Голи: Варді (3, 20, 78), Кінг (5) - Коларов (82), Ноліто (90).
Арсенал - Сток Сіті - 3:1 (1:1)
Голи: Волкотт (42, з пенальті), Озіл (50), Івобі (75) - Адам (29, з пенальті).
Становище лідерів:
1. Челсі - 37;
2. Арсенал - 34;
3. Ліверпуль - 31;
4. Манчестер Сіті - 30;
5. Тоттенхем - 27;
6. Манчестер Юнайтед - 24.