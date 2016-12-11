УПЛ. "Олександрія" вибила "Чорноморець" з зони Топ-6 в турнірній таблиці

"Олександрія" перемогла одеський "Чорноморець" у матчі 18-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:1.

У середині першого тайму команди обмінялися голами - після подач з флангів у "Олександрії" гол забив Станіслав Микицей, а у "Чорноморця" - Кирило Ковалець.

Перемогу "Олександрії" на 79-й хвилині приніс півзахисник Василь Грицук, який відправив м'яч у ворота, реалізувавши штрафний удар з лівого флангу.

Цей успіх дозволив "Олександрії" завершити 2016-й рік на четвертому місці в турнірній таблиці. Команда Володимира Шарана випереджає на два очки донецький "Олімпік", у якого, щоправда, залишається матч в запасі.

"Чорноморець" завершив рік, вилетівши із зони Топ-6. Місце одеської команди у верхній частині турнірної таблиці посіла полтавська "Ворскла".

Олександрія - Чорноморець (Одеса) - 2:1 (1:1)

Голи: Микицей (17), Грицук (79) - Ковалець (22);

Ол: Новак, Микицей, Шендрик, Гітченко, Чеботаєв, Банада (Леонов, 53). Огиря, Козак (Чорній, 81), Яремчук (Куліш, 68), Грицук, Паламар;

Ч: Боровик, Данченко, Мартиненко, Хочолава (Азацький, 84), Люлька, Філімонов, Смирнов (Ковалець, 15), Калитвинцев, Третьяков (Хобленко, 79), Андрієвський, Коркішко;

Попередження: Микицей, Чеботаєв, Козак, Грицук, Шендрик, Леонов, Гітченко, Пономар, Новак - Філімонов, Андрієвський, Хочолава, Ковалець, Боровик, Калитвинцев;

Вилучення: Гітченко (90+1) - Данченко (90+4).