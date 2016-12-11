УПЛ. "Зірка" в матчі з п'ятьма голами перемогла "Карпати" (відео)

Кропивницька "Зірка" перемогла львівські "Карпати" у матчі 18-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 3:2.

"Карпати" першими відкрили рахунок, коли на шостій хвилині відзначився голом Густаво Бланко-Лещук. Андрій Бацула з "Зірки" на 30-ій хвилині зрівняв рахунок.

У другому таймі команди протягом двох хвилин обмінялися голами, а переможний м'яч за гостей на 74-й хвилині забив Олександр Кучеренко, який головою замкнув подачу з флангу.

Після цієї перемоги "Зірка" відстає від місця в Топ-6 турнірній таблиці на п'ять очок. Втім, вже сьогодні "Чорноморець" знову може збільшити це відставання до восьми очок, якщо обіграє на виїзді "Олександрію".

"Карпати", як і раніше, перебувають з п'ятьма очками на останньому місці турнірної таблиці УПЛ.

Карпати (Львів) - Зірка (Кропивницький) - 2:3 (1:1)

Голи: Бланко-Лещук (6), Чачуа (70) - Бацула (30), Перейра (69), Кучеренко (74);

К: Підківка, Мірошниченко, Кравець, Нестеров, Костевич, Лобай (Зубейко, 73), Кльоц (Чачуа, 58), Ксьонз (Грисьо, 78), Худоб'як, Вербний, Бланко-Лещук;

З: Паст, Мойя (Білоног, 54), Екіса, Перейра, Кучеренко, Полегенько, Загальський, Фаворов (Щедрий, 34), Бацула (Калінін, 83), Лупашко, Сітало;

Попередження: Бланко-Лещук, Кльоц, Нестеров, Худоб'як, Грисьо — Лупашко, Загальський, Білоног, Паст.