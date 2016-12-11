Луганська "Зоря" повернула на батьківщину українця з чемпіонату Норвегії
15:19, 11 грудня 2016Футбол
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Новачком луганської команди став півзахисник Руслан Бабенко.
Бабенко став гравцем "Зорі" / ipukr.com
Луганська "Зоря" підписала контракт з українським футболістом Русланом Бабенко, який раніше виступав в чемпіонаті Норвегії. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
24-річний футболіст підписав контракт за схемою "2+1". Раніше він виступав за збірні України U-17, U-19 та U-21.
На клубному рівні він грав у "Дніпрі", луцькій "Волині" і кам'янській "Сталі". Останній сезон провів в норвезькому "Буде-Глімт".
Нагадаємо, в попередній четвер "Зоря" провела свій останній матч сезону в Лізі Європи, поступившись англійському "Манчестер Юнайтед".
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