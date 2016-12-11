Футболіст бразильського клубу, який потрапив в авіакатастрофу, вийшов з коми

Захисник бразильського клубу "Шапекоэнсе" Нето, який потрапив в авіакатастрофу, був виведений лікарями з медикаментозної коми. Про це повідомляє Football.ua, посилаючись на Globo.

Більше доби футболіст дихає самостійно. Він може говорити і перебуває у свідомості.

За словами лікарів, після виходу з коми Нето відразу ж запитав, як закінчився матч його команди проти колумбійського "Атлетіко Насьональ". Він думає, що травмувався під час цього поєдинку. За наполяганням психологів, йому поки що не розповідали про авіакатастрофу.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи команди "Шапакоенсе" загинула 71 людина. Серед них футболісти, тренери, працівники клубу, журналісти і члени екіпажу. Шість пасажирів літака, у тому числі три футболіста вижили.

Голкіперу Джексону Фоллманну була ампутована ліва нога, але вдалося уникнути ампутації правої. Захисник Алан Рускелл вже може пересуватися і приймати їжу самостійно.

Після трагедії Південноамериканська федерація футболу (КОНМЕБОЛ) присудила "Шапекоенсе" перемогу у Копа Судамерикана-2016. На фінальний матч саме цього турніру летіла бразильська команда, перед тим як потрапити в авіакатастрофу. Другий учасник фіналу - колумбійський клуб "Атлетіко Насьональ" - став ініціатором такого рішення.