Прем'єр-ліга. Карпати - Зірка: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні на стадіоні "Арена Львів" відбудеться зустріч між двома командами з нижньої частини турнірної таблиці, які, тим не менш, вирішують у чемпіонаті різні завдання.

Львівські "Карпати" вже нічого не врятує від провалу в сезоні. Після 16 матчів Прем'єр-ліги "біло-зелені" міцно займають останнє місце в турнірній таблиці і у весняній частині сезону спробують піднятися хоча б на одну-дві сходинки вгору. Заділ для цього львів'яни спробують зробити вже сьогодні - в останніх трьох матчах команда Олега Дулуба взяла чотири очки, і зараз "Зірка" не виглядає для "Карпат" суперником, над яким надскладно завоювати перемогу.

У кропивницької команди інша ситуація. "Червоно-жовті" набрали протягом чемпіонату 15 очок, з якими знаходяться на восьмому місці в турнірній таблиці. Від заповітної зони Топ-6 "Зірка" відстає на шість очок, але все ще бажає там опинитися за підсумками першого етапу чемпіонату. Для досягнення мети перемога над "Карпатами" у Львові стає для гостей обов'язковою вимогою. В іншому випадку, шанси "Зірки" потрапити до шістки найкращих можна буде списувати достроково.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні "Зірці" майже не вдається брати очки у гостьових поєдинках. Протягом сезону "червоно-жовті" лише одного разу приїхали з виїзду з позитивним результатом - коли сенсаційно обіграли "Дніпро". Інші гостьові матчі незмінно завершувалися ураженнями кропивниччан.

В цьому плані показник "Карпат" у виїзних зустрічах навіть краще - в їх активі чотири очки. Щоправда, матч першого кола у Кропивницькому львів'яни все ж програли. Тоді перемогу "Зірці" на 81-й хвилині приніс єдиний гол Артема Фаворова з пенальті.

Букмекери вважають фаворитом сьогоднішньої зустрічі "Карпати", на перемогу яких можна поставити з коефіцієнтом до 2,00. На успіх "Зірки" приймаються ставки з коефіцієнтами до 4,55, на нічию - до 3,40.

Матч "Карпати" - "Зірка" розпочнеться на стадіоні "Арена Львів" о 14:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".