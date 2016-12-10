"Реал" і "Барселона" виграли чергові матчі Ла Ліги

В Іспанії завершилися матчі 15-го туру чемпіонату країни з футболу у Ла Лізі, в центральних з яких "Реал" насилу зміг обіграти "Депортиво", а "Барселона" легко здолала "Осасуну", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Реал" виграв у "Депортиво" з рахунком 3:2, а основні події матчу відбулися у другому таймі.

Перші 45 хвилин завершилися безгольовою нічиєю, а відразу після перерви мадридці відкрили рахунок. Гол на рахунку Альваро Морати. Здавалося, що господарі поля і фаворити матчу без проблем здобудуть чергову перемогу. Але, в середині тайму, з інтервалом у дві хвилини, Хоселу зробив дубль і рахунок став 1:2. Однак, "Реалу" це все-таки не завадило виграти. На 84-й хвилині мадридці зрівняли рахунок завдяки голу Маріано Діаса. А вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині Серхіо Рамос забив переможний гол своєї команди - 3:2

У свою чергу, "Барселона" легко обіграла "Осасуну" на виїзді - 0:3. Рахунок відкрив Луїс Суарес, а потім дубль записав на свій рахунок Ліонель Мессі.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Реала" 37 очок, у "Барселони" - 31.