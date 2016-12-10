"Арсенал" вийшов у лідери англійської Прем'єр-ліги

В Англії відбулись матчі 15-го туру чемпіонату футбольної Прем'єр-ліги, в центральному з яких "Арсенал" здобув перемогу над "Сток Сіті" і вийшов в лідери турнірної таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Лондонці першими пропустили гол з пенальті на 29-й хвилині, але потім зуміли переламати хід гри. Ще в першому таймі, на 42-й хвилині, гол забив Тео Уолкотт. А на самому початку другого, на 49-й хвилині, Месут Озіл вивів свою команду вперед - 2:1 Нарешті, на 75-й хвилині Алекс Ивобі забив третій гол "Арсенала".

В іншому матчі дня за участю команди з групи лідерів "Манчестер Сіті" програв чинному чемпіону Англії "Лестеру", який зараз займає місце в нижній частині турнірної таблиці - 2:4. Гості забили два голи в перші 5 хвилин гри, потім в середині тайму збільшили рахунок до великого, а вже у другому таймі, на 78-й хвилині, довели його до 4:0. Лише після цього "Сіті" зуміли забити два голи у відповідь.

Таким чином, у "Арсеналу" і "Челсі" по 34 очки, "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті" - по 30.

"Челсі" і "Ліверпуль" свли матчі 15-го туру проведуть у неділю, 11 грудня.