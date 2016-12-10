"Баварія" стала лідером Бундесліги, "Герта" відстала від дуету лідерів

В суботу відбулися матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу за участю трійки лідерів, у яких РБ Лейпциг та "Герта" свої матчі програли, а "Баварія" виграла і стала лідером турнірної таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Баварці з рахунком 5:0 разромили "Вольфсбург" на своєму полі. Дубль на рахунку Маріуша Левандовські, по одному голу - у Арьєна Роббена, Томаса Мюллера і Дугласа Кости.

У свою чергу, екс-лідер турнірної таблиці Бундесліги "Лейпциг" сьогодні поступився в гостях "Інгольштадту" - 1:0. Не менш несподівано програла на своєму полі "Герта" (Берлін), що йде на 3-му місці. Вона поступилася бременському "Вердеру" - 0:1.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Баварії" і "Лейпцига" по 33 очки, але мюнхенська команда йде на 1-му місці за додатковими показниками. У "Герти" - 27 балів.