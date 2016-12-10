"Ворскла" перемогла на виїзді "Волинь" у матчі Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луцька "Волинь" приймала полтавську "Ворсклу" і поступилася опоненту.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 50-й хвилині, коли гол забив Володимир Одарюк. Гравець полтавчан першим опинився біля м'яча, відлетівшого від штанги після удару Павла Ребенка, і добив його в сітку воріт.

Таким чином, "Ворскла" набрала 23 очки і наздогнала в боротьбі за 6-7 місця одеський "Чорноморець". Щоправда, на суперника ще завтра чекає гра проти "Олександрії", за підсумками якої "Чорноморець" може знову піти вперед.

У "Волині", як і раніше 10 очок і передостаннє 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ.