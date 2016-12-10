УПЛ, 18-й тур, "Волинь" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Луцьку відбувається матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі полтавську "Ворсклу".

"Волинь" у 17 турі зустрілась з "Чорноморцем", поєдинок завершився внічию 0:0. Наразі команда Віталія Кварцяного має 10 очок і посідає 11 сходинку в турнірній таблиці.

"Ворскла" у минулому турі також зіграла внічию - 2:2 із "Динамо". Відзначились Турсунов та Ребенок, а за киян – Сидорчук та Ярмоленко.

На котируваннях букмекерських контор фаворитами гри вважаються господарі поля. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіціентом 1,88 до 1, на нічию - 3,40 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 3,80 до 1.

Матч 18 туру Чемпіонату України з футболу сезону 2016/2017 "Волинь" – "Ворскла" розпочнеться о 14.00.

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