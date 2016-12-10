УЄФА почало дисциплінарне розслідування відносно "Зорі" через поведінку вболівальників

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Зокрема, "Зорі" пред'явлені претензії в недостатньому забезпеченні безпеки під час матчу, а саме - у використанні вболівальниками піротехнічних засобів та киданні ними сторонніх предметів на поле, вихід фанатів на поле, блокування входів і виходів на трибуни.

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Рішення по справі буде прийнято 23 лютого.

Також, дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу за підсумками матчу Ліги Чемпіонів між київським "Динамо" і турецьким "Бешекташем" через поведінку вболівальників обох команд. Як очікується, рішення буде прийнято 2 лютого.