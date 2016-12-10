Артем Кравець забив гол Денису Бойку в іспанській Ла-Лізі (відео)
01:37, 10 грудня 2016Футбол
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У матчі іспанської Прімери між "Малагою" і "Гранадою", який відбувся в п'ятницю, український футболіст забив гол у ворота команди, які захищає інший український футболіст.
Кравець забив гол Бойко в іспанській Ла-Лізі / ideal.es
На 81-й хвилині за "Гранаду" відзначився Артем Кравець. А засмутив він Дениса Бойка, який грає за "Малагу", пише LB.ua.
Гра завершилася з рахунком 1:1. Гол Кравця врятував команду від поразки.
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Нагадаємо, Кравець грає за "Гранаду" на правах оренди з літа 2016 року. Бойко на правах оренди перейшов у "Малагу" також влітку 2016 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що український форвард "Гранади" Артем Кравець забив свій третій гол у чемпіонаті Іспанії з футболу.
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