УЄФА вніс низку змін у формат Ліги чемпіонів

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на УЄФА.

Матчі будуть розділені на два слота по часу. В даний час всі поєдинки, якщо не вважати рідкісні винятки, починаються о 21:45 за київським часом.

З 2018 року два поєдинки будуть починатися о 20:00, а ще шість - в 22:00. При цьому мова йде про груповий етап, тоді як час початку поєдинків в раунді плей-офф залишається під питанням.

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Зміни торкнуться і рейтингу клубів. Клуб отримує 20% від коефіцієнта національної асоціації, а за новими правилами ця система буде скасована. Команди зможуть заробляти рейтинг виключно своїми успіхами і не залежати від рівня внутрішньої першості.

Також стало відомо, що команди-чемпіони національних чемпіонатів, які вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, отримають можливість кваліфікуватися через "Шлях чемпіонів" в Лігу Європи.

Раніше в цьому році було вирішено дати першим чотирьом країнам рейтингу УЄФА по 4 гарантованих місця в груповому етапі Ліги чемпіонів.