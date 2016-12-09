"Дніпро" і "Олімпік" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився стартовий матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав "Олімпік" і звів матч внічию.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Господарі поля набагато активніше почали матч і на 29-й хвилині втілили свою перевагу в гол. Після навісу Олександру Влада зі штрафного Руслан Ротань головою підрізав м'яч у нижній кут воріт.

Надалі дніпропетровці намагалися утримати переможний рахунок, але не досягли успіху в цьому. На 67-й хвилині команда залишилася в меншості, після того як друге попередження і автоматичне видалення заробив Сергій Кравченко. А на 85-й хвилині гості зуміли зрівняти рахунок. Після навісу Немчанинова Володимир Танчик головою підрізав м'яч точно в дальній нижній кут воріт - 1:1.

Таким чином, на рахунку "Олімпіка" стало 28 очок, команда, як і раніше займає 4-е місце в турнірній таблиці. У "Дніпра" 12 балів і 10-е місце.