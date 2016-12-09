ФІФА може скасувати нічиї у матчах чемпіонату світу

Керівництво ФІФА розглядає варіант зі скасуванням нічийних результатів на групових стадіях чемпіонатів світу, повідомляє ТСН Проспорт.

Так, якщо ініціатива буде схвалена, команди, які зіграли основний час внічию, битимуть 11-метрові удари. Імовірно, серії пенальті можуть з'явитися навіть на групових стадіях.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував абсолютно новий формат проведення турніру, який передбачає участь 48 команд, які будуть поділені на 16 груп по 3 учасники.

Очікується, що офіційно ця ідея буде проголошена на початку наступного року на засіданні ради ФІФА в лютому, і якщо вона буде прийнята, то апробується лише на ЧС-2026.