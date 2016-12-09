Виконком УЄФА офіційно дозволив проводити міжнародні матчі в Харкові

Завершилося засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому Харків був остаточно затверджений у списку українських міст, які зможуть приймати офіційні міжнародні матчі, повідомляє «Футбольний клуб».

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс зазначив: «Дійсно, у мене є гарна новина для Харкова і всього українського футболу. Виконком прийняв до уваги рекомендацію Комітету УЄФА з питань стадіонів і безпеки, аргументи і зусиль Федерації футболу України, центральних і місцевих властей та прийняв рішення про повернення Харкова до списку міст, які можуть приймати офіційні матчі під егідою УЄФА»,.

Заборона на проведення в Харкові міжнародних поєдинків була накладена у 2014 році, після початку військових дій на Донбасі.

З тих пір в місті пройшов тільки один міжнародний матч - товариська гра Україна-Сербія, яка завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 2:0.