УПЛ, 18-й тур, "Дніпро" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі відбудеться стартовий матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому "Дніпро" на своєму полі прийматиме донецький "Олімпік".

Дніпро посідає 10 сходинку у турнірній таблиці та має 11 очок. У минулому турі дніпряни обіграли Зорю з рахунком 3:2. За команду Юрія Вернидуба забили Безбородько та Караваєв, а за Дніпро - Лучкевич та двічі Кочергін.

Олімпік у 17 турі участь не брав через проблеми із газоном. Матч проти "Карпат" на стадіоні "Ювілейний" в Сумах був скасований. На даний момент команда посідає 4 сходинку таблиці і має 27 очок.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу вважаються господарі поля. На перемогу "Дніпра" ставки приймаються з коефіціентом 1,85 до 1, у той час як на нічию - 3,44 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 3,84 до 1.

Матч "Дніпро" - "Олімпік" розпочнется у Дніпрі о 19.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.