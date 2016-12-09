Україна залишилася на восьмому місці рейтингу УЄФА за підсумками групового етапу єврокубків

Україна залишилася на 8-му місці в рейтингу асоціацій УЄФА за підсумками групового етапу єврокубкових змагань, повідомляє Sport.ua.

Перемоги "Динамо" (в Лізі чемпіонів) і "Шахтаря" (в Лізі Європи) дозволили дещо зміцнити свої позиції - 42,233 очки.

Таким чином, за підсумками першої частини сезону 2016/17 українські клуби зуміли заробити 5.1 бал у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Разом з тим, в України буде один представник у весняній частині єврокубків - "Шахтар". А найближчі переслідувачі Бельгія і Туреччина, які займають 9-10 місця, будуть представлені навесні в Європі трьома клубами кожен.

Перші сім місць займають Іспанія, Німеччина, Англія, Італія, Франція, Португалія та Росія. Найбільш запекла боротьба йде між Португалією і Росією за 6-7 місця, які розділяють всього 0,267 бали. Потрапляння у першу шістку дає право через сезон заявити в Лігу чемпіонів три команди. Попереду йдуть португальці, у яких у весняному плей-офф візьмуть участь дві команди. У росіян навесні гратиме в євротурнірах три команди.