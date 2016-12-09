Моуріньо сподівається, що "Зоря" свої наступні єврокубки проведе вже вдома, в рідних стінах

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью підвів підсумки зустрічі з «Зорею» на післяматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФК «Зоря».

"Поле сьогодні було краще, ніж учора. Грати на ньому було легше. Ми цінуємо всі зусилля «Зорі» і стадіону «Чорноморець». Але дива ми не чекали. Розуміли, що в такий час року тут досить прохолодно", - почав Моуріньо.

"Нам було важко адаптуватися. До того ж суперник бився і грав дуже добре. Чесно кажучи, у команди дуже хороший тренер і тому команда грає дуже здорово. Добре організована. Незважаючи навіть на те, що не має перемог у групі. Але ж і група досить таки важка. Вони б'ються з кожною командою. З нами: 1:0 на «Олд Траффорд», 2:0 тут. 1:1 проти «Фенербахче», 1:1 проти «Фейєноорда». Ще раз зазначу, що команда дуже добре організована, а тренер команди дуже розумний. Вони мають кілька хороших гравців, а мені сподобався лівий захисник, який правда сьогодні не грав", - зазначив тренер англійців.

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"Ми володіли м'ячем, контролюючи гру. Вони добре оборонялися і діяли на контратаках. Матч для нас був дуже складним", - підкреслив Моуріньо сильні сторони своєї команди.

"На жаль, про український чемпіонат ми знаємо не дуже багато. Маємо недостатньо телевізійних трансляцій та інформації в цілому. Моя домашня робота полягала в перегляді матчів і аналізі нашого суперника. У своєму національному чемпіонаті вони знаходяться на третій позиції, і, думаю, в наступному сезоні знову зіграють у Лізі Європи. Вважаю, що вони зараз стали достатньо кваліфікованою командою, придбали неоціненний досвід і сподіваюся, що свої наступні європейські змагання вже проведуть удома, повернувшись у рідні стіни якомога швидше", - охарактеризував спеціаліст "Зорю"

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Одесі "Зоря приймала в рамках 6-го туру Ліги Європи "Манчестер Юнайтед". Матч завершився з рахунком 0:2 на користь іменитих гостей. "Зоря" посіла останнє місце в своїй групі і не змогла пройти в плей-офф турніру, 1/16 фіналу.