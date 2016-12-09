Визначилися всі учасники плей-офф футбольної Ліги Європи

Сьогодні у футбольній Лізі Європи завершився груповий етап, після чого стали відомі всі 32 учасника плей-офф цього турніру.

Раніше до 1/16 фіналу Ліги Європи потрапили вісім команд, що посіли треті місця в своїх групах Ліги чемпіонів. Це "Копенгаген" (Данія), "Ліон" (Франція), "Тоттенхем" (Англія), "Бешикташ" (Туреччина), "Ростов" (Росія), "Борусія" Менхенгладбах (Німеччина), "Легія" (Польща) "Лудогорець" (Болгарія).

Сьогодні також стали відомі всі 24 команди, які вийшли до плей-офф Ліги Європи, посівши перші два місця у своїх групах ЛЕ.

Це "Шахтар" (Україна), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Атлетік", "Вільярреал", "Сельта" (всі - Іспанія), "Рома", "Фіорентина" (обидва - Італія), "Шальке" (Німеччина), "Зеніт", "Краснодар" (обидва - Росія), "Сент-Етьєн" (Франція), АЗ, "Аякс" (обидва - Нідерланди), "Фенербахче", Османліспор (обидва - Туреччина), "Олімпіакос", ПАОК (обидва - Греція), "Андерлехт", "Генк", "Гент" (всі - Бельгія), "Астра" (Румунія), АПОЕЛ (Кіпр), "Спарта" (Чехія), "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль).

Жеребкування пар 1/16 фіналу відбудеться 12 грудня. Матчі цього етапу відбудуться 16 і 23 лютого.

Нагадаємо, вчора визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів.