Фонсека: "Сподіваємося, що "Шахтар" вийде до фіналу Ліги Європи"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека вважає, що його команді у нинішньому сезоні під силу поборотися за перемогу в Лізі Європи. Про це він сказав після матчу з "Брагою" (4:2) в цьому турнірі, повідомляє football.ua.

"Зараз перед нами стоїть головне завдання - перемогти в чемпіонаті України. До кожної мети ми підходимо крок за кроком. Сподіваємося, що вийдемо й до фіналу Ліги Європи, в якому переможемо", - заявив Фонсека.

Він також прокоментував перемогу своєї команди над "Брагою", яка стала для "Шахтаря" шостою у шести матчах Ліги Європи.

"В принципі, сьогодні ми здобули хорошу перемогу, заслужену, незважаючи на деякі помилки молодих хлопців, яким сьогодні був наданий шанс. "Брага" була налаштована високо пресингувати, що для нашої команди досить зручно", - сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" сьогодні здобув гостьову перемогу над "Брагою" у матчі Ліги Європи з рахунком 4:2.