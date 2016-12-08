В Одесі під час матчу між "Манчестером" та "Зорею" сталася бійка фанатів

Як передає кореспондент УНІАН, інциденти почалися ще на підході до стадіону.

Так, на перетині вулиць Канатної і Буніна кілька людей спробували влаштувати провокацію. Поліція затримала хуліганів, які намагалися порушити громадський порядок.

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Вже на стадіоні українські «ультрас» закидали воротаря британців «запальничками», одна з яких вибухнула, а на трибунах почалися бійки. Щоправда, вони не мали масового характеру, і після втручання правоохоронців порядок було відновлено.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до Приморського відділу поліції доставлено двох громадян, які порушували громадський порядок.

«Зараз проводиться перевірка. Вирішується питання про відкриття щодо них кримінального провадження за ст. 196 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - сказали у відділі.

Крім того, з травмою голови за медичною допомогою звернувся іноземець. Йому було надано необхідну допомогу, від госпіталізації чоловік відмовився.

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Як повідомляв УНІАН, футбольний матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи між англійським клубом «Манчестер Юнайтед» і луганською «Зорею» проходив сьогодні на стадіоні «Чорноморець». Українська команда програла з рахунком 0:2. Громадський порядок охороняють 1,5 тис. правоохоронців, у тому числі з Великобританії.