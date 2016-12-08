"Зоря" знову програла "Манчестер Юнайтед" у матчі Ліги Європи

В Одесі відбувся матч заключного 6-го туру групового турніру Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала англійський "Манчестер Юнайтед" і програла з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Як і в першому матчі в Манчестері, в Одесі англійці мали велику ігрову і територіальну перевагу, але луганчани, завдяки грамотно побудованій обороні, майже нівелювали цю перевагу.

Перший гольовий момент у матчі стався на 48-й хвилині. Генріх Мхітарян в центрі поля відібрав м'яч у Караваєва, добіг до штрафного "Зорі", ефектно обіграв Форстера і наніс точний удар - 0:1. А вже в самій кінцівці матчу, на 88-й хвилин,і влучний удар завдав Златан Ібрагімович, який остаточно зняв усі питання про переможця гри.

Таким чином, луганчани другий раз поспіль програли "МЮ" в рамках цьогорічної Ліги Європи. Англійський клуб вийшов у плей-офф, 1/16 фіналу турніру, а "Зоря" посіла останнє місце в групі, набравши 2 очки у 6 матчах. Команда вибула з числа учасників турніру, не пройшовши в плей-офф - 1/16 фіналу.