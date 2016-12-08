"Шахтар" обіграв "Брагу" і здобув шосту перемогу в шести матчах Ліги Європи

У португальській Бразі завершився матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Брага" приймала донецький "Шахтар" і програла з рахунком 2:4.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Донеччани мали перевагу впродовж усього матчу і вперше її втілили в гол в середині першого тайму. На 22-й хвилині рахунок відкрив Сергій Кривцов. Після навісу з кута поля Кривцов пробив головою з лінії воротарського майданчика - м'яч зрикошетив від Росича, голкіпер зреагував і навіть зачепив м'яч, але той від руки воротаря опинився в сітці. А за 17 хвилин, на 39-й, подвоїв перевагу гостей Тайсон. У стрімкій контратаці "Шахтаря" Марлос протягнув м'яч по центру вивів на удар набігаючого зліва Тайсона. Той в дотик пробив у протихід голкіперу - 2:0. І лише в самій кінцівці тайму, на 43-й хвилині, у складі португальців гол забив Нікола Стоількович. Орта навісив зліва, Стоількович випередив Ордеця і з лінії воротарського пробив головою повз воротаря Микити Шевченка - 2:1.

Після перерви гірники не стали знижувати темп і забили ще двічі, довівши рахунок до великого. На 62-й хвилині третій гол забив Сергій Кривцов. Бразилець Фред навісив зі штрафного, Кривцов рвонув вперед і головою пробив повз голкіпера. А всього за 4 хвилини, на 66-й, відзначився Тайсон. Отримавши м'яч в середині поля гравець пройшов по лівому флангу в штрафний, а потім несподівано пробив у ближній кут. Воротар не очікував цього і пропустив м'яч під рукою - 4:1.

Втім, під завісу матчу господарі зуміли забити другий гол і уникнути поразки. Шевченко помилився, вибиваючи м'яч - фактично віддав пас на Алана. Той увійшов у штрафну і викотив м'яч лівіше - набігший Нікола Вукчевич в дотик пробив у ближній кут - 2:4.

Таким чином, "Шахтар" здобув шосту перемогу в шести матчах Ліги Європи і показав стовідсотковий результат на груповому етапі - 18 очок.