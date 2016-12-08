Київське "Динамо" зацікавилося футболістами "Динамо" з Тбілісі
Кияни виявляють інтерес до двох грузинських півзахисників та одному грузинському захиснику.
Київське "Динамо" виявляє інтерес до трьох гравців тбіліського "Динамо", повідомляє matchday.ua, посилаючись на газету "Лело".
Мова йде про атакуючих півзахисників - 20-річному Отара Кітеїшвілі і 21-річного Георгія Папунашвілі, а також про центрального захисника - 24-річного бразильця Рене Феррейру дос Сантоса.
Український наставник тбіліського "Динамо" В'ячеслав Грозний в інтерв'ю грузинській газеті підтвердив інтерес киян до названих футболістів.
Також Грозний зазначив, що його нинішній клуб розглядає можливість посилення за рахунок гравців з України.
Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявляв про те, що вболівальникам не варто чекати від київського клубу гучних придбань на трансферному ринку.