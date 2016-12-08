Київське "Динамо" зацікавилося футболістами "Динамо" з Тбілісі

Київське "Динамо" виявляє інтерес до трьох гравців тбіліського "Динамо", повідомляє matchday.ua, посилаючись на газету "Лело".

Мова йде про атакуючих півзахисників - 20-річному Отара Кітеїшвілі і 21-річного Георгія Папунашвілі, а також про центрального захисника - 24-річного бразильця Рене Феррейру дос Сантоса.

Український наставник тбіліського "Динамо" В'ячеслав Грозний в інтерв'ю грузинській газеті підтвердив інтерес киян до названих футболістів.

Також Грозний зазначив, що його нинішній клуб розглядає можливість посилення за рахунок гравців з України.

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявляв про те, що вболівальникам не варто чекати від київського клубу гучних придбань на трансферному ринку.