Ярмоленко претендує на звання кращого гравця тижня Ліги чемпіонів
На рахунку гравця в матчі з турецьким "Бешикташем" один гол і три результативні передачі.
Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко претендує на звання Кращого гравця тижня Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українець увійшов до списку восьми гравців, за яких УЄФА пропонує проголосувати кожному бажаючому.
У матчі з турецьким "Бешикташем" (Стамбул) на рахунку Ярмоленка один гол і три результативні передачі.
Читайте такожУЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо матчу "Динамо" - "Бешикташ"
Повністю список претендентів виглядає наступним чином:
1. Арда Туран (Барселона) – хет трик і результативна передача в матчі з Боруссією М
2. Карім Бензема ("Реал") – дубль у ворота Борусії Д
3. Роберт Левандовські (Баварія) – переможний гол зі штрафного у ворота Атлетико М
4. Лукас Перес (Арсенал) – хет-трик у ворота "Базеля"
5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – гол і три передачі у ворота " Бешикташа
6. Андре Сілва (Порту) – дубль у ворота Лестера
7. Гонсало Ігуаїн (Ювентус) – гол у матчі із загребським Динамо
8. Харрі Кейн (Тоттенхем) – гол у ворота російського ЦСКА
Як повідомляв УНІАН, "Динамо" розгромило "Бешикташ" з рахунком 6:0 і встановило ряд клубних рекордів за час виступів у єврокубках. Незважаючи на перемогу, кияни посіли останнє місце і вибули з числа учасників еврокубокв сезону 2016/17.