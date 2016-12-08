Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко претендує на звання Кращого гравця тижня Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українець увійшов до списку восьми гравців, за яких УЄФА пропонує проголосувати кожному бажаючому.

У матчі з турецьким "Бешикташем" (Стамбул) на рахунку Ярмоленка один гол і три результативні передачі.

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Повністю список претендентів виглядає наступним чином:

1. Арда Туран (Барселона) – хет трик і результативна передача в матчі з Боруссією М

2. Карім Бензема ("Реал") – дубль у ворота Борусії Д

3. Роберт Левандовські (Баварія) – переможний гол зі штрафного у ворота Атлетико М

4. Лукас Перес (Арсенал) – хет-трик у ворота "Базеля"

5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – гол і три передачі у ворота " Бешикташа

6. Андре Сілва (Порту) – дубль у ворота Лестера

7. Гонсало Ігуаїн (Ювентус) – гол у матчі із загребським Динамо

8. Харрі Кейн (Тоттенхем) – гол у ворота російського ЦСКА

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" розгромило "Бешикташ" з рахунком 6:0 і встановило ряд клубних рекордів за час виступів у єврокубках. Незважаючи на перемогу, кияни посіли останнє місце і вибули з числа учасників еврокубокв сезону 2016/17.