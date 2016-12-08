УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо матчу "Динамо" - "Бешикташ"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив Дисциплінарну справу після матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" (Київ) і "Бешикташем" (Стамбул), який відбувся 6 грудня в Україні, повідомляє офіційний сайт організації.

Проти "Динамо" висунуті звинувачення у масових заворушеннях, використанні піротехніки, блокуванні проходів між секторами та недостатньої організації (відсутність бар`єрів між уболівальниками двох команд).

Також може бути покараний і "Бешикташ" - за масові безлади за участю турецьких вболівальників, використання піротехніки і нанесення шкоди стадіону.

Ці порушення будуть розглянуті дисциплінарним комітетом і комітетом з етики УЄФА 2 лютого 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бешикташ" завершився з рахунком 6:0 на користь українського клубу. Ця перемога дозволила київській команді оновити ряд особистих рекордів в історії виступів у єврокубках.