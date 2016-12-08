Скасовані матчі чвертьфіналу Кубка України відбудуться навесні - ЗМІ

Матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу "Нафтовик" - "Динамо" і "Полтава" - "Шахтар" відбудуться навесні наступного року, повідомляє з посиланням на свої джерела Sport Arena.

Стало відомо, що КДК ФФУ не стане карати "Полтаву" та "Нафтовик-Укрнафту" через незадовільний стан газону.

Як повідомляв УНІАН, з цієї причини не відбулися два чвертьфінальні поєдинки Кубка України.