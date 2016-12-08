Моуріньо сумнівається у придатності поля стадіону "Чорноморець" для проведення матчу Ліги Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Моуріньо заявив після проведення тренування на стадіоні.

«Поле - жорстке, воно крижане. Так що якщо УЄФА турбує ця ситуація, їм слід переглянути складання розкладу і не дозволяти грати тут у середині грудня. Я думаю, це проблема. Вони стараються, вони намагаються трохи прогріти верхній шар газону, але люди не здатні робити дива. Залишається лише сподіватися, що все пройде добре», - сказав Моуріньо.

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Після тренування англійського клубу поле стадіону «Чорноморець» накрили плівкою і почали гріти спеціальними тепловими гарматами.

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері в Одесі очікується дощ при температурі повітря не вище +1.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Зоря" - "Манчестер Юнайтед" пройде в Одесі у четвер, 8 грудня. Початок гри - о 20.00