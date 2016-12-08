"Динамо" U-19 стало найкращою командою групового раунду Юнацької Ліги УЄФА

Юнацька команда київського "Динамо" набрала 16 очок очок у своїй групі, ставши кращою серед всіх команд-учасниць турніру, повідомляє офіційний сайт "Динамо" (Київ).

Групову стадію Юнацької Ліги УЄФА «Динамо» U-19 завершило на першому місці в своїй групі. Команда Юрія Мороза здобула п'ять перемог і одну нічию, на шість очок випередивши «Бенфіку», яка зайняла друге місце в нашій групі.

Більш того, «Динамо» здобуло найбільше очок серед всіх 32-х команд групової стадії - 16. Друге місце умовного рейтингу зайняла «Барселона», яка після шести турів набрала на одне очко менше, ніж «Динамо». На два менше в активі «Парі Сен-Жермен». Серед команд, які набрали по 13 очок – не менш іменитий мадридський «Реал».

Нагадаємо, динамівці отримали пряму путівку в 1/8 фіналу, матчі якої відбудуться 21 і 22 лютого. Свого суперника на цій стадії команда дізнається, 13 лютого, за підсумками матчів раунду плей-офф.