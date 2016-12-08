Екс-чиновник ФІФА визнав провину у справі про корупцію в асоціації

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

Роча, який також є екс-президентом Федерації футболу Нікарагуа, погодився виплатити неустойку в розмірі $292 тисяч, визнавши себе винним у здирництві, а також в організації змови.

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Агентство відзначило, що по кожному пункту звинувачення екс-чиновнику ФІФА можуть призначити до 20 років тюремного ув'язнення.

За версією слідства, Роча отримав хабар від компанії Traffic, яка стала власницею маркетингових прав на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року, фінал якого відбудеться в Росії.

Раніше, як повідомляв Reuters, провину у справі про корупцію у ФІФА визнали колишній президент федерації футболу Венесуели Рафаель Есківель та екс-голова ради директорів Північноамериканської футбольної ліги Афрон Девідсон.