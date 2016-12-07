Визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів

Сьогодні завершився груповий етап футбольної Ліги чемпіонів, за підсумками якого визначилися всі 16 учасників плей-офф турніру.

До нинішнього тижня було відомі 12 команди, які зіграють у 1/8 фіналу ЛЧ. Це англійські "Арсенал", "Манчестер Сіті" та "Лестер", французькі "ПСЖ" та "Монако", іспанські "Барселона", "Реал" та "Атлетико", німецька "Баварія", "Боруссія" Дортмунд та "Байєр", італійський "Ювентус".

Вчора, після матчів у групах А-D, до них приєдналися італійський "Наполі" та португальська "Бенфіка".

Сьогодні у лізі чемпіонів відбулися матчі у групах Е-Н, за підсумками яких в плей-офф потрапили португальський "Порту" та іспанська "Севілья" .

Також сьогодні визначилися чотири учасники 1/16 фіналу Ліги Європи. Ними стали англійський "Тоттенхем", польська "Легія", данський "Копенгаген" і французький "Ліон".

Жеребкування пар 1/8 фіналу відбудеться 12 грудня. Матчі цього етапу відбудуться 14-15 лютого і 21-22 лютого.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2016/17 відбудеться в Кардіффі.