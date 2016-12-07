Ліга чемпіонів. Українець Юрченко забив гол "Монако", "Реал" та "Боруссія" зіграли внічию (результати матчів)

23:43, 07 грудня 2016
Футбол
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Сьогодні завершився груповий етап ліги чемпіонів у квартетах E, F, G і Н.

Форвард

Група E:

Байєр (Німеччина) - Монако (Франція) - 3:0 (1:0)

Голи: Юрченко (30), Брандт (48), Де Санктіс (82, у власні ворота)

Тоттенхем (Англія) - ЦСКА (Росія) - 3:1 (2:1)

Голи: Деле Аллі (38), Кейн (45), Акінфєєв (78, у свої ворота) - Дзагоєв (33).

Становище команд:

1. Монако - 11;

2. Байєр - 10;

2. Тоттенхем - 7;

4. ЦСКА - 3.

Група F:

Реал (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 2:2 (1:0)

Голи: Бензема (28, 53) - Обамеянг (61), Ройс (89).

Легія (Польща) - Спортинг (Португалія) - 1:0 (1:0)

Гол: Гільєрме (30).

Становище команд:

1. Боруссія Д - 14;

2. Реал - 12;

3. Легія - 4.

3. Спортинг - 3;

Група G:

Порту (Португалія) - Лестер (Англія) - 5:0 (0:0)

Голи: Андре Сілва (6, 64, з пенальті), Корона (26), Браїмі (44), Жота (77).

Брюгге (Бельгія) - Копенгаген (Данія) - 0:2 (0:2)

Голи: Мехеле (8, в свої ворота), Йоргенсен (15).

Становище команд:

1. Лестер - 13;

2. Порту - 11;

3. Копенгаген - 9;

4. Брюгге - 0.

Група H:

Ювентус (Італія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 2:0 (1:0)

Голи: Ігуаїн (15), Ругані (73).

Ліон (Франція) - Севілья (Іспанія) - 0:0 (0:0)

Становище команд:

1. Ювентус - 14;

2. Севілья - 11;

3. Ліон - 8;

4. Динамо - 0.

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