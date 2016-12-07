Ліга чемпіонів. Українець Юрченко забив гол "Монако", "Реал" та "Боруссія" зіграли внічию (результати матчів)
Сьогодні завершився груповий етап ліги чемпіонів у квартетах E, F, G і Н.
Група E:
Байєр (Німеччина) - Монако (Франція) - 3:0 (1:0)
Голи: Юрченко (30), Брандт (48), Де Санктіс (82, у власні ворота)
Тоттенхем (Англія) - ЦСКА (Росія) - 3:1 (2:1)
Голи: Деле Аллі (38), Кейн (45), Акінфєєв (78, у свої ворота) - Дзагоєв (33).
Становище команд:
1. Монако - 11;
2. Байєр - 10;
2. Тоттенхем - 7;
4. ЦСКА - 3.
Група F:
Реал (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 2:2 (1:0)
Голи: Бензема (28, 53) - Обамеянг (61), Ройс (89).
Легія (Польща) - Спортинг (Португалія) - 1:0 (1:0)
Гол: Гільєрме (30).
Становище команд:
1. Боруссія Д - 14;
2. Реал - 12;
3. Легія - 4.
3. Спортинг - 3;
Група G:
Порту (Португалія) - Лестер (Англія) - 5:0 (0:0)
Голи: Андре Сілва (6, 64, з пенальті), Корона (26), Браїмі (44), Жота (77).
Брюгге (Бельгія) - Копенгаген (Данія) - 0:2 (0:2)
Голи: Мехеле (8, в свої ворота), Йоргенсен (15).
Становище команд:
1. Лестер - 13;
2. Порту - 11;
3. Копенгаген - 9;
4. Брюгге - 0.
Група H:
Ювентус (Італія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 2:0 (1:0)
Голи: Ігуаїн (15), Ругані (73).
Ліон (Франція) - Севілья (Іспанія) - 0:0 (0:0)
Становище команд:
1. Ювентус - 14;
2. Севілья - 11;
3. Ліон - 8;
4. Динамо - 0.