Ліга чемпіонів. Українець Юрченко забив гол "Монако", "Реал" та "Боруссія" зіграли внічию (результати матчів)

Сьогодні завершився груповий етап ліги чемпіонів у квартетах E, F, G і Н.

Група E: Байєр (Німеччина) - Монако (Франція) - 3:0 (1:0) Голи: Юрченко (30), Брандт (48), Де Санктіс (82, у власні ворота) Тоттенхем (Англія) - ЦСКА (Росія) - 3:1 (2:1) Голи: Деле Аллі (38), Кейн (45), Акінфєєв (78, у свої ворота) - Дзагоєв (33). Становище команд: 1. Монако - 11; 2. Байєр - 10; 2. Тоттенхем - 7; 4. ЦСКА - 3. Група F: Реал (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 2:2 (1:0) Голи: Бензема (28, 53) - Обамеянг (61), Ройс (89). Легія (Польща) - Спортинг (Португалія) - 1:0 (1:0) Гол: Гільєрме (30). Становище команд: 1. Боруссія Д - 14; 2. Реал - 12; 3. Легія - 4. 3. Спортинг - 3; Група G: Порту (Португалія) - Лестер (Англія) - 5:0 (0:0) Голи: Андре Сілва (6, 64, з пенальті), Корона (26), Браїмі (44), Жота (77). Брюгге (Бельгія) - Копенгаген (Данія) - 0:2 (0:2) Голи: Мехеле (8, в свої ворота), Йоргенсен (15). Становище команд: 1. Лестер - 13; 2. Порту - 11; 3. Копенгаген - 9; 4. Брюгге - 0. Група H: Ювентус (Італія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 2:0 (1:0) Голи: Ігуаїн (15), Ругані (73). Ліон (Франція) - Севілья (Іспанія) - 0:0 (0:0) Становище команд: 1. Ювентус - 14; 2. Севілья - 11; 3. Ліон - 8; 4. Динамо - 0.

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