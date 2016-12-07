Фонсека: Головна мета "Шахтаря" – перемогти завтра

Головний тренер донецького "Шахтаря" португальський фахівець Паулу Фонсека провів традиційну передматчеву прес-конференцію напередодні гри 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги", яку він тренував в минулому сезоні, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар"

"Хотів би сказати, наскільки я радий знову опинитися тут, в цьому місті і на цьому стадіоні, і побачити стільки знайомих осіб. Я провів тут цілий рік, який залишив прекрасні, приємні спогади. Звичайно, радий всіх бачити. Що стосується вашого питання, я сподіваюся, публіка сприйме мене добре. Думаю, так і буде, оскільки немає мотиву говорити про мене щось погане. Але це все тільки до стартового свистка. Як тільки він прозвучить, всі повинні сприймати мене як суперника, тому що такими ми і є", - розпочав спілкування Фонсека.

Говорячи про ранкове тренуванні в Києві при температурі -12 градусів, тренер зазначив: "Можу відразу сказати чесно: особисто мені було дуже холодно. Тяжко тренуватися. Але я думаю, що на команду це ніяк не вплине. Тут відмінна погода, умови для матчу. Що ж стосується ранку, вважаю, що при такому морозі грати набагато складніше".

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Говорячи про цілі "Шахтаря" в матчі останнього туру, який не має ніякого турнірного значення (гірники виграли всі п'ять попередніх матчів і достроково посіли 1-е місце в трупі), зауважив: "Наша головна мета – перемогти завтра. Можу впевнено сказати, що «Шахтар» до будь-якого матчу в принципі підходить дуже серйозно. Так буде і цього разу, незважаючи на гарантоване перше місце в групі і на те, що в понеділок нам належить провести дуже важливий поєдинок у чемпіонаті. Разом з тим, ми вже проводили ротацію в матчі з «Коньяспором», і команда показала себе найкращим чином. Це не секрет: завтра я теж дам шанс молодим, тому що повністю їм довіряю".

Говорячи про свого нинішнього суперника, в якому він провів минулий сезон, Фонсека зазначив: "Я був би радий, пройди «Брага» далі. Це команда, яка залишилася в моєму серці, і я був би не проти, щоб вона пройшла до наступної стадії. Однак завтра ми будемо суперниками, тому сподіваємося тільки на перемогу. У мене була можливість подивитися багато поєдинків «Браги» в поточному сезоні. Звичайно, вона змінилася і з приходом нового тренера демонструє трохи інший футбол. Але команда показує гідні, хороші результати. Думаю, що з мого боку буде нечесно зараз проводити якісь порівняння. У минулому сезоні тренером був я, а в цьому з «Брагою» працює Жозе Пезейру – залишимо команду йому".

Тренер також зазначив, що Бодан Бутко вийде завтра на поле в стартовому складі, а говорячи про можливий перехід Даріо Срни в "Барселону" зазначив: "Чесно кажучи, це залежить зовсім не від мене. Всі ми прекрасно розуміємо, наскільки важливий для «Шахтаря» Даріо. Сподіваюся, він не покине наш клуб. Однак можу сказати, що ми теж чули цю інформацію".

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 грудня, відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Шахтар" зіграє в гостях з португальською "Брагою".