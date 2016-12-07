Тренер "Манчестер Юнайтед" Моуріньо: Програємо "Зорі" – вилетимо з Ліги Європи

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" знаменитий португальський фахівець Жозе Моурінью відповів на питання ЗМІ під час обов'язкової прес-конференції напередодні матчу Ліги Європи з луганською "Зорею", повідомляє Sport.ua.

"Перша гра була складною для нас, так само, як і для «Зорі». Думаю, що завтра повториться те ж саме. Ми знаємо, що якщо ми програємо, ми вилетимо з Ліги Європи. А ми не хочемо закінчувати розіграш в ЛЄ. Для «Зорі» цей матч вже нічого не вирішує, але здається, що «Зоря» буде намагатися перемогти", - почав Моуріньо.

"Ми йдемо в однаковому напрямку. Складно, тому що ми граємо по четвергах і неділях. У нас немає матчів в понеділок, щоб підготуватися до гри краще. Ми будемо намагатися перемогти. Ми хочемо зайти якомога далі, крок за кроком", - додав тренер "МЮ".

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Говорячи про Одесу, тренер був лаконічний: "Переліт пройшов добре і спокійно, спасибі. Стадіон нам сподобався. Пляж не дуже, холодно".

А говорячи про пріоритети - АПЛ чи Ліга Європи, зауважив: "найважливіший матч – наступний. Сьогодні для мене важливіше Ліга Європи, але після матчу Ліги Європи я скажу, що це АПЛ".

Коментуючи слова тренера «Зорі» Юрія Вернидуба, про те, що Моуріньо - найкращий тренер в світі й він хотів би пройти з ним стажування, португалець зауважив: "Спасибі велике, але він не правий. Я не кращий тренер в світі, більше того, я думаю, що немає кращого тренера в світі. Може бути, кращий тренер в чемпіонаті на даний момент, але не в світі. Я вчуся кожну гру. Він вчиться у мене, я вчуся у нього".

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 грудня, в Одесі відбудеться матч Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" прийме "Менчестер Юнайтед". Луганчани достроково, за тур до закінчення змагань, втратили всі шанси на потрапляння в плей-офф турніру. "МЮ" для гарантованого попадання в 1/8 фіналу потрібна тільки перемога.