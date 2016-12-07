Тренер "Зорі" Вернидуб: "Ми дуже щасливі, що на нас чекає гра з таким клубом, як "МЮ"

За добу до гри 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайед" головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб дав обов'язкову прес-конференцію, зазначивши, що матчі з такими великими клубами як "МЮ" "назавжди залишаються в пам'яті", повідомляє Sport.ua.

"Насамперед хочу сказати, що нам пощастило в цьому році – ми потрапили в дуже сильну групу. У групу, в якій є такий колектив, у якій є «Манчестер Юнайтед». Так, ми програли першу гру в Манчестері. Сподіваюся, що завтра ми виокристаємо шанс зіграти другу гру протягом цього короткого часу вдаліше. Якщо буде позитивний результат, це залишиться на все життя – у хлопців, і у мене, як у тренера. Це клуб зі світовим ім'ям. У цьому клубі немає слабких футболістів. Починаючи від воротарської позиції, закінчуючи нападом – всі гравці «МЮ» топові. Ми дуже щасливі, що на нас чекає гра з таким клубом, як «МЮ», - почав Вернидуб.

"У будь-якої команди, чи це топова команда, чи невелика, як ми – у всіх є шанс. «МЮ» потрібен переможний рахунок. Ми далі не проходимо, але у нас є шанс залишити слід «Зорі» в історії, тому ми будемо грати найкращим чином", - зазначив тренер.

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Говорячи про програний в останньому турі УПЛ матч дніпропетровському "Дніпру" тренер луганчан зауважив: "Потрібно визнавати свої помилки. Але, повірте, крім помилок є ще і глибина складу. В даній ситуації є багато проблем. Не зможуть зіграти Гордієнко, Каменюка, Соболь. Є невеликі пошкодження у тих футболістів, які знаходяться в загальній групі, але проблеми у них є. Я сподіваюся на мужність своїх хлопців, яким потрібно показати все, на що вони здатні перед заповненим стадіоном. Не приховую, що є певна тривога, але потрібно подолати це і виходити з високо піднятою головою".

"Найголовніше, що коли ми потрапили в цю групу, багато «доброзичливців» пророкували нам поразки 0:3, 0:4... Так, ми програли три гри, але ми нікому не поступилися по грі. Так, ми програли «МЮ», «Фейєноорд» але ми виглядали гідно. По грі з «Фенербахче» можу сказати, що, якби вони забили гол, то тоді їм би його зарахували. Це різниця в рівнях і бюджетах команди. Мені важливо, що мої хлопці грають і ростуть в таких іграх", - додав Вернидуб.

"Я сумніваюся, що такий клуб, як «МЮ», може переживати. Футболісти «МЮ» повинні виходити на поле і показувати, що можуть, адже весь склад «МЮ» – це професіонали. Назвіть мені хоча б одного гравця «МЮ», який був не відомий широкій публіці. Маючи такого тренера, як Моуріньо, який не раз вигравав Лігу чемпіонів, кілька разів ставав чемпіоном своїх ліг. Так, на даний момент у «МЮ» є проблеми в англійській лізі, але я думаю, що, маючи таку команду, такого тренера, вони повернуться на світовий рівень", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 грудня, в Одесі відбудеться матч Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" прийме "Менчестер Юнайтед". Луганчани достроково, за тур до закінчення змагань, втратили всі шанси на потрапляння в плей-офф турніру. "МЮ" для гарантованого попадання в 1/8 фіналу потрібна тільки перемога.