"Шахтар" полетів на матч Ліги Європи з "Брагою" напіврезервним складом

Донецький "Шахтар" вирушив до Португалії на матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи без кількох основних гравців команди, повідомляє клуб на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, через пошкодження не полетіли в Португалію Ярослав Ракицький та Едуардо, Тарас Степаненко пропустить зустріч через перебір жовтих карток, а Андрію П'ятову, Даріо Срні та Ісмаїлі наданий відпочинок.

Таким чином, на матч з "Брагою" Пауло Фонсека взяв 19 футболістів.

Воротарі: Микита Шевченко, Антон Каніболоцький, Олег Кудрик;

Захисники: Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Микола Матвієнко, Василь Кобін;

Півзахисники: В'ячеслав Танковський, Тайсон, Фред, Марлос, Максим Малишев, Бернард, Дентіньо, Віктор Коваленко;

Нападники: Андрій Борячук, Факундо Феррейра.

Матч не матиме для "Шахтаря" турнірного значення. Раніше донецька команда гарантувала собі вихід в плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі.