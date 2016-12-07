"Шахтар" полетів на матч Ліги Європи з "Брагою" напіврезервним складом
Головний тренер "гірників" Пауло Фонсека не взяв з собою в Португалію відразу кількох лідерів.
Донецький "Шахтар" вирушив до Португалії на матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи без кількох основних гравців команди, повідомляє клуб на своїй сторінці в Twitter.
Зокрема, через пошкодження не полетіли в Португалію Ярослав Ракицький та Едуардо, Тарас Степаненко пропустить зустріч через перебір жовтих карток, а Андрію П'ятову, Даріо Срні та Ісмаїлі наданий відпочинок.
Таким чином, на матч з "Брагою" Пауло Фонсека взяв 19 футболістів.
Воротарі: Микита Шевченко, Антон Каніболоцький, Олег Кудрик;
Захисники: Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Микола Матвієнко, Василь Кобін;
Півзахисники: В'ячеслав Танковський, Тайсон, Фред, Марлос, Максим Малишев, Бернард, Дентіньо, Віктор Коваленко;
Нападники: Андрій Борячук, Факундо Феррейра.
Матч не матиме для "Шахтаря" турнірного значення. Раніше донецька команда гарантувала собі вихід в плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі.