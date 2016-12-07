Київське "Динамо" заробило понад 15 мільйонів євро за участь в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" заробило 15,2 мільйона євро за участь в Лізі чемпіонів у сезоні 2016\17, повідомляє ua-football.com.

Потрапляння до групового етапу ЛЧ принесло київському клубу 12,7 мільйона євро. Виїзні нічиї з "Бешикташем" і "Наполі" принесли "Динамо" 1 мільйон євро, а перемога над "Бешикташем" в Києві - ще 1,5 мільйона.

Очікується, що доходи клубу збільшаться після того, як УЄФА розподілить прибуток за телетрансляції. Ймовірно, це відбудеться вже в кінці поточного сезону.

Нагадаємо, вчора "Динамо" завершило сезон в єврокубках, посівши останнє місце в своїй групі Ліги чемпіонів.