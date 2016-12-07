19 гравців "Манчестер Юнайтед" прибудуть в Одесу на матч Ліги Європи проти "Зорі"

Делегація англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" на матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи з луганською "Зорею" налічуватиме 19 гравців, повідомляє офіційний сайт "МЮ".

В Україну приїде найсильніший склад команди.

В заявку клубу тренер Хозе Моуріньо включив: воротарів - Де Хеа, Ромеро, Джонстона; захісників - Фосу-Менса, Джонса, Байї, Рохо, Блінда, Янга; півзахісників - Феллайні, Ерреру, Погба, Лінгарда, Мату, Мхітаряна; нападників - Марсьяля, Решфорда, Руні, Ібрагімовича.

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З різних причин матч пропустять Майкл Каррік, Маттео Дарміан, Антоніо Валенсія (отримали відпочинок), Люк Шоу, Кріс Смоллінг (травмовані) й Бастіан Швайнштайгер (не заявлений для участі в Лізі Європи).

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Зоря" - "Манчестер Юнайтед" відбудеться в Одесі в четвер, 8 грудня. Початок гри - о 20.00 за київським часом.

"Зоря" достроково зайняла останнє місце в групі і позбулася всіх шансів на продовження боротьби в плей-офф, навесні 2017 року. "Манчестер Юнайтед" для гарантованого продовження боротьби в турнірі необхідна в Одесі тільки перемога.