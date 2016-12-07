Ребров присоромив вболівальників "Динамо" після матчу з "Бешикташем"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров заявив, що під час домашнього матчу команди проти "Бешикташа" (6:0) турецьких вболівальників було більше, ніж українських. Слова наставника киян наводить офіційний сайт "Динамо".

"Нашим вболівальникам має бути соромно, що у "Бешикташа" більше вболівальників на нашому стадіоні. Так, ми повинні відповідати за це своєю грою, я з цим згоден.

Але, напевно, вболівальники теж повинні жертвувати своїм часом, щоб прийти і підтримати команду у важкий час. Важкі моменти бувають у кожної команди, але ми повинні бути разом. Вболівальники повинні підтримувати свою команду, особливо під час невдач", – сказав Ребров.

Зазначимо, що матч "Динамо" – "Бешикташ", як і очікувалося, встановив антирекорд відвідуваності в єврокубках на НСК "Олімпійський" після його реконструкції у 2012 році. На матчі були присутні 14 036 глядачів, із яких близько половини були турецькими вболівальниками.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" розгромило "Бешикташ" у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 6:0. Голи забивали шість різних футболістів - Артем Бесєдін, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Сергій Сидорчук та Жуніор Мораєс.