ФФУ підіб'є підсумки року на церемонії "Футбольні зірки України-2016"

Федерація футболу України (ФФУ) та Асоціація футболістів-професіоналів України (АФПУ) проведуть 12 грудня спеціальний захід "Футбольні зірки України-2016", повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Захід відбудеться після матчу київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" та буде приурочений до 25-річчя ФФУ.

"В рамках урочистої церемонії буде обрано та нагороджено найкращих гравців чоловічих та жіночих змагань з футболу, футзалу та пляжного футболу, сформовано символічну збірну чемпіонату України за версією футболістів-професіоналів, а також визначено найкращий гол", - йдеться у повідомленні ФФУ.

Нагадаємо, матч 18-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в понеділок, 12 грудня. Початок зустрічі - 21:00.